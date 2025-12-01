Atelier pâtisserie Petit sablé à la framboise Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Petit sablé à la framboise Ophélie Pâtisse Le Havre mercredi 24 décembre 2025.
Atelier pâtisserie Petit sablé à la framboise
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 10:00:00
fin : 2025-12-24 13:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Pour terminer cette semaine gourmande en beauté, je vous propose un atelier spécial autour d’un grand classique alsacien le Linzer Bredele !
Ces petits sablés, délicieusement parfumés à la cannelle, garnis d’une confiture de framboises maison, sont à la fois fondants, légèrement épicés et terriblement irrésistibles. Une douceur traditionnelle que l’on retrouve sur toutes les tables de Noël en Alsace. .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
English : Atelier pâtisserie Petit sablé à la framboise
L’événement Atelier pâtisserie Petit sablé à la framboise Le Havre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie