Atelier pâtisserie Petit sablé à la framboise Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Petit sablé à la framboise

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 13:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Pour terminer cette semaine gourmande en beauté, je vous propose un atelier spécial autour d’un grand classique alsacien le Linzer Bredele !

Ces petits sablés, délicieusement parfumés à la cannelle, garnis d’une confiture de framboises maison, sont à la fois fondants, légèrement épicés et terriblement irrésistibles. Une douceur traditionnelle que l’on retrouve sur toutes les tables de Noël en Alsace. .

