Atelier pâtisserie Pizza sucrée – Ophélie Pâtisse Le Havre 15 juin 2025 10:30

Seine-Maritime

Atelier pâtisserie Pizza sucrée Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 10:30:00

fin : 2025-06-15 13:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Une idée soufflée par mon stagiaire, qu’on a adorée en cuisine et qu’on partage avec vous !

Une pâte moelleuse, des garnitures généreuses et des idées gourmandes en folie !

Viens créer trois pizzas sucrées originales :

– Pizza aux pommes façon tarte fine

– Pizza chocolat & topping surprise

– Pizza aux fruits du marché selon les trouvailles du moment

Un atelier pâtisserie commune, où l’on partage la réalisation, puis chacun repart avec ses petites douceurs pour les savourer à la maison !

Réservation obligatoire.

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Pizza sucrée

An idea inspired by my trainee, which we loved in the kitchen and which we’re sharing with you!

Fluffy pastry, generous fillings and crazy gourmet ideas!

Come and create three original sweet pizzas:

– Thin tart apple pizza

– Chocolate pizza with surprise topping

– Market-fresh fruit pizza? depending on what’s available at the time

A shared pastry-making workshop, where everyone shares in the making of the pizzas, then leaves with their own sweet treats to enjoy at home!

Reservations essential.

German :

Eine Idee meiner Praktikantin, die wir in der Küche toll fanden und die wir mit Ihnen teilen!

Ein saftiger Teig, großzügige Füllungen und verrückte Ideen für Feinschmecker!

Komm und kreiere drei originelle süße Pizzen:

– Apfelpizza im Stil einer feinen Tarte

– Schokoladenpizza & Überraschungs-Topping

– Pizza mit Marktfrüchten? nach aktuellen Fundstücken

Ein gemeinsamer Backworkshop, bei dem die Herstellung geteilt wird und jeder mit seinen kleinen Leckereien nach Hause geht, um sie zu Hause zu genießen!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un’idea sognata dal mio tirocinante, che ci è piaciuta molto in cucina e che condividiamo con voi!

Una pasta soffice, ripieni generosi e idee folli da gourmet!

Venite a creare tre originali pizze dolci:

– Pizza sottile alle mele

– Pizza al cioccolato con topping a sorpresa

– Pizza alla frutta del mercato? a seconda di ciò che trovate al momento

Un laboratorio di pasticceria condiviso, in cui tutti parteciperanno alla realizzazione delle pizze, per poi portare a casa i propri dolci da gustare a casa!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una idea que se le ocurrió a mi aprendiz, que nos encantó en la cocina y que compartimos con vosotros

¡Una masa esponjosa, rellenos generosos y locas ideas gourmet!

Venga a crear tres originales pizzas dulces:

– Pizza fina de manzana ácida

– Pizza de chocolate con cobertura sorpresa

– Pizza de frutas del mercado… según lo que encuentres en el momento

Un taller de pastelería compartido, en el que todos participarán en la elaboración de las pizzas y después se llevarán a casa sus propios dulces para disfrutarlos en casa

Imprescindible reservar.

