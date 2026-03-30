Atelier patisserie pour enfant à Pâques Hôtel Parc Beaumont Pau

Atelier patisserie pour enfant à Pâques

Hôtel Parc Beaumont 1 Avenue Edouard VII Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

A l’occasion des fêtes de Pâques, notre nouveau chef patissier, Sébastien Bertin, invite les enfants à un atelier patisserie gourmand autour du chocolat.

Chaque enfant repartira avec ses créations en chocolat ! .

Hôtel Parc Beaumont 1 Avenue Edouard VII Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 84 00 h8612@accor.com

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English : Atelier patisserie pour enfant à Pâques

L’événement Atelier patisserie pour enfant à Pâques Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau