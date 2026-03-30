Atelier patisserie pour enfant à Pâques Hôtel Parc Beaumont Pau
Atelier patisserie pour enfant à Pâques Hôtel Parc Beaumont Pau samedi 4 avril 2026.
Atelier patisserie pour enfant à Pâques
Hôtel Parc Beaumont 1 Avenue Edouard VII Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
A l’occasion des fêtes de Pâques, notre nouveau chef patissier, Sébastien Bertin, invite les enfants à un atelier patisserie gourmand autour du chocolat.
Chaque enfant repartira avec ses créations en chocolat ! .
Hôtel Parc Beaumont 1 Avenue Edouard VII Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 84 00 h8612@accor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier patisserie pour enfant à Pâques
L’événement Atelier patisserie pour enfant à Pâques Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Récital Chopin Temple Protestant Pau 31 mars 2026
- Chanter Printemps Eglise Saint Andrew Pau 31 mars 2026
- Conservatoire Regards croisés Rue des Réparatrices Pau 31 mars 2026
- Sources et lacs Légendes des Pyrénées Usine des Tramways Pau 1 avril 2026
- Les mercredis du centre de généalogie des Pyrénées-Atlantiques Usine des Tramways Pau 1 avril 2026