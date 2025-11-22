Atelier pâtisserie pour enfants pizzas sucrés et salées Fournil des Acacias Coulaures

Atelier pâtisserie pour enfants pizzas sucrés et salées

Fournil des Acacias 12 chemin des acacias L’âge Coulaures Dordogne

Atelier de pâtisserie pour les enfants à partir de 6 ans. Matériel fourni.

Sur inscription.

Je propose pour vos enfants à partir de 6 ans un moment de partage autour d’ateliers de pâtisserie spécialement imaginés pour eux.

Je m’occupe de tout (tablier, matériels, ingrédients).

La pâtisserie est un excellent moyen de développement et d’éveil, c’est aussi apprendre en s’amusant pour développer de nouvelles compétences travailler en équipe, suivre les étapes d’une recette et quantifier (ses pesées et ses réalisations) gérer son temps et se responsabiliser, développer sa dextérité, sa motricité fine, sa créativité et sa concentration.

Il n’y a que des bonnes raisons de mettre ses enfants aux fourneaux ! C’est un vrai moment de plaisir et de gourmandise.

Fournil des Acacias 12 chemin des acacias L’âge Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 67 97 17 fournildesacacias@gmail.com

English : Atelier pâtisserie pour enfants pizzas sucrés et salées

Pastry-making workshop for children aged 6 and over. Materials provided.

Registration required.

German : Atelier pâtisserie pour enfants pizzas sucrés et salées

Backworkshop für Kinder ab 6 Jahren. Material wird zur Verfügung gestellt.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di pasticceria per bambini dai 6 anni in su. Materiale fornito.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier pâtisserie pour enfants pizzas sucrés et salées

Taller de repostería para niños a partir de 6 años. Materiales proporcionados.

Inscripción obligatoria.

