Atelier pâtisserie | Restaurant le Haut Allier | Alleyras Alleyras

Atelier pâtisserie | Restaurant le Haut Allier | Alleyras

Restaurant Le Haut Allier Alleyras Haute-Loire

Tarif : 98 – 98 – 98 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Que vous soyer amateur curieux ou gourmand confirmé, venez vivre une expérience unique où chaque recette devient un voyage, chaque saveur une émotion et chaque atelier une rencontre.

Thème Dessert et mignardises de Noël.

Réservation obligatoire.

Restaurant Le Haut Allier Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 57 63 hot.rest.hautallier@wanadoo.fr

English :

Whether you’re a curious amateur or an experienced gourmet, come and enjoy a unique experience where every recipe becomes a journey, every flavor an emotion, and every workshop an encounter.

Theme: Christmas desserts and mignardises.

Reservations required.

German :

Ob Sie ein neugieriger Amateur oder ein erfahrener Feinschmecker sind, erleben Sie eine einzigartige Erfahrung, bei der jedes Rezept zu einer Reise, jeder Geschmack zu einer Emotion und jeder Workshop zu einer Begegnung wird.

Thema: Dessert und Weihnachtssüßigkeiten.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Che siate dilettanti curiosi o gourmet esperti, venite a vivere un’esperienza unica in cui ogni ricetta diventa un viaggio, ogni sapore un’emozione e ogni laboratorio un incontro.

Tema: dolci natalizi e mignon.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Tanto si es un aficionado curioso como un gourmet experimentado, venga a disfrutar de una experiencia única en la que cada receta se convierte en un viaje, cada sabor en una emoción y cada taller en un encuentro.

Tema: postres navideños y mignardises.

Imprescindible reservar.

