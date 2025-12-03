Atelier Pâtisserie Sablés de Noël L’HanGare Thiviers

Atelier Pâtisserie Sablés de Noël

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

1€/enfant adhérent 2€/enfant non adhérents

Sur inscription, à partir de 3 ans

.

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 ludotheque@perigord-limousin.fr

English : Atelier Pâtisserie Sablés de Noël

1/member child 2/non-member child

Registration required, ages 3 and up

German : Atelier Pâtisserie Sablés de Noël

1?/Kind Mitglied 2?/Kind nicht Mitglied

Auf Anmeldung, ab 3 Jahren

Italiano :

1/bambino socio 2/bambino non socio

Iscrizione obbligatoria, a partire dai 3 anni

Espanol : Atelier Pâtisserie Sablés de Noël

1/niño socio 2/niño no socio

Inscripción obligatoria, a partir de 3 años

