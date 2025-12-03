Atelier Pâtisserie Sablés de Noël L’HanGare Thiviers
Atelier Pâtisserie Sablés de Noël L’HanGare Thiviers mercredi 3 décembre 2025.
Atelier Pâtisserie Sablés de Noël
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
1€/enfant adhérent 2€/enfant non adhérents
Sur inscription, à partir de 3 ans
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 ludotheque@perigord-limousin.fr
English : Atelier Pâtisserie Sablés de Noël
1/member child 2/non-member child
Registration required, ages 3 and up
German : Atelier Pâtisserie Sablés de Noël
1?/Kind Mitglied 2?/Kind nicht Mitglied
Auf Anmeldung, ab 3 Jahren
Italiano :
1/bambino socio 2/bambino non socio
Iscrizione obbligatoria, a partire dai 3 anni
Espanol : Atelier Pâtisserie Sablés de Noël
1/niño socio 2/niño no socio
Inscripción obligatoria, a partir de 3 años
