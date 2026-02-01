ATELIER PÂTISSERIE Saint-Gervais-sur-Mare
ATELIER PÂTISSERIE Saint-Gervais-sur-Mare samedi 7 février 2026.
ATELIER PÂTISSERIE
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Samedi 7 février 14h30 EVS Grandir Ensemble
Atelier pâtisserie le napolitain
Informations et renseignements 07.88.39.55.69
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69
English :
Saturday, February 7th 2:30pm EVS Grandir Ensemble
Neapolitan pastry workshop
Information 07.88.39.55.69
