Atelier patisserie spécial Halloween Sérandon

Sérandon Corrèze

2025-10-22

2025-10-22

Plongez dans l’ambiance envoûtante des gorges de la Dordogne, où souffle un mystérieux vent d’Halloween. Dans ce décor emprunt de légendes, enfants et parents sont invités à un atelier de pâtisserie magique ! Gâteaux en forme de cervelle et autres gourmandises monstrueuses seront au menu. Entre rires et frissons, petits et grands mettront la main à la pâte dans une atmosphère gourmande et ensorcelée.

Déguisements bienvenus pour ajouter un peu de magie à ce moment partagé. Un atelier sucré où créativité et frissons d’automne s’invitent cette fête !

de 5 à 77 ans… Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte

Lieu bar et jardin des maisons de Coline (suivre direction Belvédère de Gratte-Bruyère) .

19 Clemensac Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 47 11 76 lesmaisonsdecoline@gmail.com

