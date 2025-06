Atelier pâtisserie Spécial Tablettes de Chocolat Cadeaux Fête des Pères & Maîtresses – Ophélie Pâtisse Le Havre 14 juin 2025 10:00

Seine-Maritime

Atelier pâtisserie Spécial Tablettes de Chocolat Cadeaux Fête des Pères & Maîtresses Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 13:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Un atelier deux-en-un pour réaliser plusieurs tablettes de chocolat personnalisées, prêtes à offrir ou à déguster !

Une activité créative et ludique pour petits et grands, à l’approche de la Fête des Pères et des cadeaux de fin d’année pour les maîtresses.

Au programme :

– Chocolat au lait, blanc ou noir

– Garnitures variées fruits secs, sablés, éclats de caramel, guimauves, etc.

– Emballage maison spécial Fête des Pères et remerciement aux maîtresses

– De la bonne humeur et du chocolat plein les doigts !

Un atelier pâtisserie commune, où l’on partage la réalisation, puis chacun repart avec ses petites douceurs pour les savourer à la maison !

Réservation obligatoire.

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Spécial Tablettes de Chocolat Cadeaux Fête des Pères & Maîtresses

A two-in-one workshop to make several personalized chocolate bars, ready to offer or enjoy!

A fun, creative activity for young and old alike, in the run-up to Father’s Day and end-of-year presents for teachers.

On the program:

? Milk, white or dark chocolate

? Various fillings: dried fruit, shortbread, caramel chips, marshmallows, etc.

? In-house packaging: special Father’s Day and thank-you gifts for mistresses

? Good humor and chocolate fingers!

A shared pastry-making workshop, where everyone shares their creations, and then goes home with their own sweet treats to enjoy at home!

Reservations essential.

German :

Ein Zwei-in-einem-Workshop, um mehrere personalisierte Schokoladentafeln herzustellen, die zum Verschenken oder selbst genießen bereit sind!

Eine kreative und spielerische Aktivität für Groß und Klein, wenn der Vatertag und die Jahresendgeschenke für die Lehrerinnen näher rücken.

Auf dem Programm stehen :

? Milch-, weiße oder dunkle Schokolade?

? Verschiedene Füllungen: Trockenfrüchte, Mürbeteig, Karamellsplitter, Marshmallows, etc.

? Selbstgemachte Verpackung: speziell für Vatertag und als Dankeschön für die Lehrerinnen

? Gute Laune und Schokolade an den Fingern!

Ein gemeinsamer Backworkshop, bei dem die Herstellung geteilt wird und jeder mit seinen eigenen kleinen Leckereien nach Hause geht, um sie zu Hause zu genießen!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un laboratorio due in uno per realizzare diverse tavolette di cioccolato personalizzate, pronte da regalare o da mangiare!

Un’attività divertente e creativa per grandi e piccini, in vista della festa del papà e dei regali di fine anno per gli insegnanti.

In programma:

? Cioccolato al latte, bianco o fondente

? Vari ripieni: frutta secca, frollini, scaglie di caramello, marshmallow, ecc.

? Confezioni fatte in casa: regali speciali per la festa del papà e per gli insegnanti

? Buon umore e tanto cioccolato!

Un laboratorio di pasticceria condiviso, in cui tutti parteciperanno alla realizzazione e porteranno a casa i propri dolci da gustare a casa!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un taller dos en uno para elaborar varias tabletas de chocolate personalizadas, ¡listas para regalar o comer!

Una actividad divertida y creativa para grandes y pequeños, en vísperas del Día del Padre y como regalo de fin de curso para los profesores.

En el programa:

? Chocolate con leche, blanco o negro

? Rellenos variados: frutos secos, galletas de mantequilla, trocitos de caramelo, malvaviscos, etc.

? Envases caseros: regalos especiales para el Día del Padre y de agradecimiento a los profesores

? Buen humor y mucho chocolate

Un taller de repostería compartido, en el que todos participarán en la elaboración y luego se llevarán a casa sus propios dulces para disfrutarlos en casa

Imprescindible reservar.

