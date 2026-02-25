Atelier pâtisserie Tartelette Chocolat Caramel Cacahuète Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Tartelette Chocolat Caramel Cacahuète Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 14 mars 2026.
Atelier pâtisserie Tartelette Chocolat Caramel Cacahuète
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Un trio ultra gourmand pour les amoureux du chocolat
Au programme
– Pâte sucrée maison
– Caramel fondant
– Ganache chocolat intense
– Mousse cacahuètes pour la touche croquante
– Montage et dressage élégant
Un atelier riche en techniques et en gourmandise… Parfait pour impressionner vos invités ou simplement vous faire plaisir
Moment convivial garanti et vous repartez avec vos tartelette
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
