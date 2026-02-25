Atelier pâtisserie Tartelette Chocolat Caramel Cacahuète Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Tartelette Chocolat Caramel Cacahuète

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14

Un trio ultra gourmand pour les amoureux du chocolat

Au programme

– Pâte sucrée maison

– Caramel fondant

– Ganache chocolat intense

– Mousse cacahuètes pour la touche croquante

– Montage et dressage élégant

Un atelier riche en techniques et en gourmandise… Parfait pour impressionner vos invités ou simplement vous faire plaisir

Moment convivial garanti et vous repartez avec vos tartelette

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

