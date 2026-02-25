Atelier pâtisserie Tromple-l’oeil café gourmand à emporter Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Tromple-l’oeil café gourmand à emporter

Trompe-l’œil Café gourmand à emporter

Un café à emporter… Mais à l’intérieur un dessert trompe-l’œil ultra gourmand

4 mousses maison au programme

– Mousse au café

– Mousse vanille

– Mousse au chocolat

– Mousse fruits de saison (marché)

Guimauve maison pour un effet chantilly bluffant et coulis et crème anglaise maison

Tout est fait maison, pensé pour surprendre autant les yeux que les papilles.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

