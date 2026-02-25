Atelier pâtisserie Twix barre chocolatée Ophélie Pâtisse Le Havre
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 13:00:00
2026-03-22
On réalise ensemble une barre chocolatée façon Twix… Mais en version maison.
Au programme
– Biscuit sablé croustillant
– Caramel fondant
– Enrobage chocolat
– Techniques de découpe et finition
Une recette ultra gourmande, régressive et parfaite à refaire chez vous.
Moment convivial, astuces de pro et vous repartez avec vos créations.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
opheliepatisse@gmail.com
