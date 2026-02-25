Atelier pâtisserie Twix barre chocolatée Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Twix barre chocolatée

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

On réalise ensemble une barre chocolatée façon Twix… Mais en version maison.

Au programme

– Biscuit sablé croustillant

– Caramel fondant

– Enrobage chocolat

– Techniques de découpe et finition

Une recette ultra gourmande, régressive et parfaite à refaire chez vous.

Moment convivial, astuces de pro et vous repartez avec vos créations.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

