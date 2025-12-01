Atelier pâtisserie Vanille Kipferl Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Vanille Kipferl
Atelier pâtisserie Vanille Kipferl
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
2025-12-27 10:00:00
2025-12-27 13:00:00
2025-12-27
Biscuits de Noël à la vanille
Pour terminer cette semaine gourmande en douceur, je vous propose un atelier autour des Vanille Kipferl, de délicieux biscuits de Noël
Ces petits croissants sablés, ultra fondants, délicatement enrobés de sucre vanillé, sont un incontournable des fêtes !
Au programme
– Préparation de la pâte sablée à la vanille
– Façonnage des biscuits en petits croissants
– Cuisson douce pour une texture fondante
– Enrobage au sucre vanillé maison
– Vous repartez avec un bel assortiment de Vanille Kipferl prêts à savourer ou à offrir ! .
