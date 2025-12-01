Atelier pâtisserie Vanille Kipferl Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Vanille Kipferl

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 13:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Biscuits de Noël à la vanille

Pour terminer cette semaine gourmande en douceur, je vous propose un atelier autour des Vanille Kipferl, de délicieux biscuits de Noël

Ces petits croissants sablés, ultra fondants, délicatement enrobés de sucre vanillé, sont un incontournable des fêtes !

Au programme

– Préparation de la pâte sablée à la vanille

– Façonnage des biscuits en petits croissants

– Cuisson douce pour une texture fondante

– Enrobage au sucre vanillé maison

– Vous repartez avec un bel assortiment de Vanille Kipferl prêts à savourer ou à offrir ! .

