En 2014, l’association « Autour de la baleine », qui existe depuis 2003, a proposé de transformer en jardin partagé, une simple pelouse située au milieu de l’Ilot Saint Eloi – dans le 12ème arrondissement.

L’idée fut de créer de la convivialité et de la solidarité dans ce quartier. Mettre en place un jardin partagé construit par tous pour faire des choses ensemble, et permettre aux habitants des immeubles alentour de pouvoir en profiter et créer du lien social.

Voilà comment commence l’aventure du jardin partagé de la baleine verte a débuté il y a près de 11 ans… Et ça continue encore ! Venez à l’occasion de l’atelier pâtisserie découvrir notre association.

Pour la 3e année consécutive, l’atelier « Pâtisseries de Noël » se tiendra cette année le dimanche 7 octobre, au café Maya, à partir de 15h00.

Le premier atelier « biscuits » aura lieu de 15h à 16h30 (sur inscription).

Le second, pour les bretzels, débutera à 16h30 jusqu’à 18h.

Le partage se fera à partir de 18h00

Le jardin de la Baleine verte comporte 42 parcelles individuelles/partagées, 8 parcelles pour la collectivité, une mare, 10 nichoirs oiseaux, un nichoir spécial pour les chauves-souris une table de ping-pong, une chaisothèque avec des livres, une serre d’hiver… Venez découvrir ce lieu et son histoire.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 15h00 à 19h15

gratuit

labaleineverte12@gmail.com

Tout public.

Café Maya Angelou 10, rue Erard 75012 Dans la résidence Erard-Charenton rdv au café Maya Angelou centre Paris Anim (longer le bâtiment C, le jardin partagé est au bout du bâtiment).Paris

labaleineverte12@gmail.com https://www.facebook.com/baleine.verte.7 https://x.com/AutourBaleine?s=20