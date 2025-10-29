Atelier Pâtisseries d’Halloween La Grande École Le Havre
Atelier Pâtisseries d’Halloween La Grande École Le Havre mercredi 29 octobre 2025.
Atelier Pâtisseries d’Halloween
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Venez vivre un moment complice avec votre enfant et plonger ensemble dans l’univers magique d’Halloween !
Une activité ludique et gourmande à partager, où rires et créativité seront au rendez-vous.
Les petits plus
– Un verre de jus de pomme ou de cidre offert durant l’atelier
– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées
Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
English : Atelier Pâtisseries d’Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Pâtisseries d’Halloween Le Havre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie