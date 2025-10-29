Atelier Pâtisseries d’Halloween La Grande École Le Havre

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Venez vivre un moment complice avec votre enfant et plonger ensemble dans l’univers magique d’Halloween !

Une activité ludique et gourmande à partager, où rires et créativité seront au rendez-vous.

Les petits plus

– Un verre de jus de pomme ou de cidre offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

