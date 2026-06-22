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Atelier patisseries orientales Salon de thé Madeleine Tardets-Sorholus

mercredi 8 juillet 2026 · Salon de thé Madeleine · Tardets-Sorholus

Atelier patisseries orientales Salon de thé Madeleine Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salon de thé Madeleine
Adresse
16 rue Agostini Xaho
Ville
64470 Tardets-Sorholus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Tardets-Sorholus

Atelier patisseries orientales

Salon de thé Madeleine 16 rue Agostini Xaho Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:00:00
fin : 2026-07-08 14:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Plongez dans l’univers gourmand et parfumé de la pâtisserie orientale. Au cours de cet atelier convivial, découvrez de délicieuse douceurs traditionnelles, apprenez les gestes et astuces, et partagez un moment plein de gourmandise.   .

Salon de thé Madeleine 16 rue Agostini Xaho Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 61 62 

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English : Atelier patisseries orientales

L’événement Atelier patisseries orientales Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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