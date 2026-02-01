Atelier patouille aux fourneaux pour les oiseaux ! Domaine de Menez Meur Hanvec
Domaine de Menez Meur 620 lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère
Début : 2026-02-26 16:00:00
fin : 2026-02-26 16:45:00
2026-02-26
Mésanges, pinsons, moineaux, corneilles, pies, pic… Le domaine de Menez Meur abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Apprenez à leur fabriquer de délicieuses boules de graisse.
– Tout public. .
English : Atelier patouille aux fourneaux pour les oiseaux !
