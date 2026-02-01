Atelier patouille aux fourneaux pour les oiseaux ! Domaine de Menez Meur Hanvec

Atelier patouille aux fourneaux pour les oiseaux !

Domaine de Menez Meur 620 lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26 16:45:00

Date(s) :

2026-02-26

Mésanges, pinsons, moineaux, corneilles, pies, pic… Le domaine de Menez Meur abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Apprenez à leur fabriquer de délicieuses boules de graisse.

– Tout public. .

English : Atelier patouille aux fourneaux pour les oiseaux !

