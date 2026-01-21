Atelier Patouille Février 2026 Nogent-le-Rotrou

Atelier Patouille Février 2026

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Atelier Patouille.

Rencontre parents & enfants (2 à 5 ans)

Une activité ludique défoulatoire et compensatoire !!

Sur inscription I Gratuit

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

Patouille workshop.

Parents & children (2 to 5 years)

A fun and compensatory activity!

Registration required I Free

