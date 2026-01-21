Atelier Patouille Février 2026 Nogent-le-Rotrou
samedi 14 février 2026.
Atelier Patouille Février 2026
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
10:30:00
Atelier Patouille.
Rencontre parents & enfants (2 à 5 ans)
Une activité ludique défoulatoire et compensatoire !!
Sur inscription I Gratuit
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
Patouille workshop.
Parents & children (2 to 5 years)
A fun and compensatory activity!
Registration required I Free
