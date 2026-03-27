Atelier Patouille Nogent-le-Rotrou
Atelier Patouille Nogent-le-Rotrou samedi 25 avril 2026.
Atelier Patouille
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Atelier Patouille.
Rencontre parents & enfants (2 à 5 ans)
Une activité ludique défoulatoire et compensatoire !!
Sur inscription I Gratuit
Atelier Patouille.
Rencontre parents & enfants (2 à 5 ans)
Une activité ludique défoulatoire et compensatoire !!
Sur inscription I Gratuit .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
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English :
Patouille workshop.
Parents & children (2 to 5 years)
A fun and compensatory activity!
Registration required I Free
L’événement Atelier Patouille Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
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