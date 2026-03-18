Atelier patrimoine (3-5 ans) paysages à l’aquarelle Maison de la Hague La Hague

Atelier patrimoine (3-5 ans) paysages à l’aquarelle

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Découvrez les différentes techniques de peinture à l’aquarelle en vous inspirant d’un paysage de la Hague. .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier patrimoine (3-5 ans) paysages à l’aquarelle

L’événement Atelier patrimoine (3-5 ans) paysages à l’aquarelle La Hague a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche