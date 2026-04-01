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Atelier patrimoine (3-5 ans) travail de la laine Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier patrimoine (3-5 ans) travail de la laine Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier patrimoine (3-5 ans) travail de la laine Omonville-la-Rogue La Hague mardi 14 avril 2026.

Lieu : Omonville-la-Rogue

Adresse : Le Tourp, Maison de la Hague

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Atelier patrimoine (3-5 ans) travail de la laine

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 16:00:00
fin : 2026-04-14 15:00:00

Date(s) :
2026-04-14

A partir de la toison brute du mouton, initiez-vous aux différentes techniques du travail de la laine comme le cardage, le filage ou le tissage et laisser parler votre créativité.   .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : Atelier patrimoine (3-5 ans) travail de la laine

L’événement Atelier patrimoine (3-5 ans) travail de la laine La Hague a été mis à jour le 2026-03-16 par Attitude Manche