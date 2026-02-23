Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 15:00:00

Date(s) :

2026-03-04

A partir de la toison brute du mouton, initiez-vous aux différentes techniques du travail de la laine comme le cardage, le filage ou le tissage et laisser parler votre créativité. .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie

English : Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine

