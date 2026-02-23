Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine Omonville-la-Rogue La Hague
Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine Omonville-la-Rogue La Hague mercredi 4 mars 2026.
Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine
Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 15:00:00
Date(s) :
2026-03-04
A partir de la toison brute du mouton, initiez-vous aux différentes techniques du travail de la laine comme le cardage, le filage ou le tissage et laisser parler votre créativité. .
Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine
L’événement Atelier patrimoine (6-12 ans) travail de la laine La Hague a été mis à jour le 2026-02-23 par Attitude Manche