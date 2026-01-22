Atelier patrimoine à la bibliothéque d’Arcachon Arcachon

Atelier patrimoine à la bibliothéque d’Arcachon

Atelier patrimoine Sur les rails à la médiathèque d’Arcachon par l’Association Angel.

Animation costumée l’histoire du train sur le Bassin avec la création de la première ligne Bordeaux, La Teste en 1841.

Gratuit.

Réservation nécessaire. .

Médiathèque d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

English : Atelier patrimoine à la bibliothéque d’Arcachon

