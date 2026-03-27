Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire Arcachon
Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire Arcachon mardi 7 avril 2026.
Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire
Médiathèque Ludothèque Arcachon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
La mode, la musique, les occupations féminines de l’époque. Une démonstration de danse avec participation du public à la médiathèque-Ludothèque Arcachon.
Gratuit. .
Médiathèque Ludothèque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54
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English : Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire
L’événement Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon
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