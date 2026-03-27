Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire

Médiathèque Ludothèque Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

La mode, la musique, les occupations féminines de l’époque. Une démonstration de danse avec participation du public à la médiathèque-Ludothèque Arcachon.

Gratuit. .

Médiathèque Ludothèque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

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English : Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire

L’événement Atelier patrimoine à la médiathèque La danse et la vie culturelle au Second Empire Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon