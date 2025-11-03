Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier patrimoine au Vrac café Mairie Champnétery

Atelier patrimoine au Vrac café

Atelier patrimoine au Vrac café Mairie Champnétery lundi 3 novembre 2025.

Atelier patrimoine au Vrac café

Mairie Le bourg Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-03

Date(s) :
2025-11-03

Atelier patrimoine avec l’Histoire du Monument aux morts par Guillaume Martin, Président du Pays d’Art et d’Histoire de Monts et Barrages et l’aimable participation du Lieutenant Colonel Pasteau.   .

Mairie Le bourg Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 01 54  levrac87@gmail.com

English : Atelier patrimoine au Vrac café

German : Atelier patrimoine au Vrac café

Italiano :

Espanol : Atelier patrimoine au Vrac café

L’événement Atelier patrimoine au Vrac café Champnétery a été mis à jour le 2025-10-29 par OT de Noblat