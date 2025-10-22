Atelier patrimoine en famille Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier patrimoine en famille

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-22 10:30:00

2025-10-22

proposé par le Service Patrimoine du Pays de Château-Gontier

Atelier Aire de jeunesse(s) #5

Le musée est peuplé d’animaux et de créatures fantastiques. Explore les salles en famille au travers d’histoires contées, sélectionnées par l’équipe de la médiathèque. Puis choisis ton animal en plâtre

et donne-lui des couleurs.

à partir de 4 ans

goûter offert

durée 1h

enfant 5€ / adulte gratuite .

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

