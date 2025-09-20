Atelier « Patrimoine en mots », en lien avec « Patrimoine en poésie » Bibliothèque municipale de Coulommiers Coulommiers

Atelier « Patrimoine en mots », en lien avec « Patrimoine en poésie » Samedi 20 septembre, 14h30 Bibliothèque municipale de Coulommiers Seine-et-Marne

Adultes et enfants à partir de 8 ans, sur réservation

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Venez partager en famille le patois briard. Imaginez, sous forme de petits jeux, votre propre histoire à partir des mots découverts. Un jeu d’écriture simple à la portée de tous !

Bibliothèque municipale de Coulommiers Rue Président Georges Pompidou, 77120 Coulommiers, France Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 0164753980 http://www.bibliotheque.coulommiers.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@coulommiers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 75 39 80 »}]

