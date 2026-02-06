Atelier patrimoine enluminure CIAP Parthenay

Atelier patrimoine enluminure

CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Deux heures pour s’initier à l’art de l’enluminure en réalisant votre lettrine personnalisée…en lettre d’or ! Vous allez a…dorer !!!

7 ans minimum

Réservations auprès de l’Office de Tourisme

Places limitées à 12 personnes .

