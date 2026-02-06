Atelier patrimoine enluminure CIAP Parthenay
Atelier patrimoine enluminure CIAP Parthenay jeudi 19 février 2026.
Atelier patrimoine enluminure
CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Deux heures pour s’initier à l’art de l’enluminure en réalisant votre lettrine personnalisée…en lettre d’or ! Vous allez a…dorer !!!
Informations
7 ans minimum
Réservations auprès de l’Office de Tourisme
Places limitées à 12 personnes .
CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
English : Atelier patrimoine enluminure
