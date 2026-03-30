Atelier patrimoine Faites de l’histoire ! À chacun son blason Archives départementales de la Dordogne Périgueux

Atelier patrimoine Faites de l’histoire ! À chacun son blason

Archives départementales de la Dordogne 9 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

L’atelier permet de découvrir les notions d’armoiries et d’héraldique et de créer ses propres armoiries en respectant les règles fondamentales du blason. Cette approche d’un élément important de la société médiévale permet en outre d’étudier, à partir d’exemples illustrés, comment son usage s’est perpétué jusqu’à nos jours. .

Archives départementales de la Dordogne 9 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 33 33 cd24.archives@dordogne.fr

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English : Atelier patrimoine Faites de l’histoire ! À chacun son blason

L’événement Atelier patrimoine Faites de l’histoire ! À chacun son blason Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux