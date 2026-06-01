Atelier pattes, plumes et crayons, Parc La Garenne, Le Vaud
Atelier pattes, plumes et crayons, Parc La Garenne, Le Vaud dimanche 21 juin 2026.
Atelier pattes, plumes et crayons Dimanche 21 juin, 10h00 Parc La Garenne District de Nyon
Activité – Entrée non comprise CHF 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Une carte, des défis, chaque dessin est une étape de ton aventure. À la fin, ton carnet racontera ton voyage unique au cœur du monde animal.
De 10h à 12h. Dès 7 ans. 15.-chf par inscription, entrée non-comprise. Places limitées, réservation nécessaire.
Parc La Garenne Route du Bois Laurent 3 Le Vaud 1261 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagarenne.ch »}]
Une véritable aventure artistique à travers le parc !
Parc La Garenne