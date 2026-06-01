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Atelier pattes, plumes et crayons, Parc La Garenne, Le Vaud

Atelier pattes, plumes et crayons, Parc La Garenne, Le Vaud

Atelier pattes, plumes et crayons, Parc La Garenne, Le Vaud dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc La Garenne

Adresse : Route du Bois Laurent 3

Ville : 1261 Le Vaud

Département : District de Nyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Activité - Entrée non comprise CHF 15

Atelier pattes, plumes et crayons Dimanche 21 juin, 10h00 Parc La Garenne District de Nyon

Activité – Entrée non comprise CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Une carte, des défis, chaque dessin est une étape de ton aventure. À la fin, ton carnet racontera ton voyage unique au cœur du monde animal.
De 10h à 12h. Dès 7 ans. 15.-chf par inscription, entrée non-comprise. Places limitées, réservation nécessaire.

Parc La Garenne Route du Bois Laurent 3 Le Vaud 1261 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagarenne.ch »}]
Une véritable aventure artistique à travers le parc !

Parc La Garenne