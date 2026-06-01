Atelier pattes, plumes et crayons, Parc La Garenne, Le Vaud

Atelier pattes, plumes et crayons Dimanche 21 juin, 10h00 Parc La Garenne District de Nyon

Activité – Entrée non comprise CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Une carte, des défis, chaque dessin est une étape de ton aventure. À la fin, ton carnet racontera ton voyage unique au cœur du monde animal.

De 10h à 12h. Dès 7 ans. 15.-chf par inscription, entrée non-comprise. Places limitées, réservation nécessaire.

Parc La Garenne Route du Bois Laurent 3 Le Vaud 1261 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagarenne.ch »}]

Une véritable aventure artistique à travers le parc !

Parc La Garenne