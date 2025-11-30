ATELIER PAUSE

Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 30 EUR

Adulte

Date :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’atelier Pause , c’est quoi ?

Prendre un temps pour soi,

Ralentir,

Se détendre

Se reconnecter à son corps en apaisant son esprit,

Prendre du recul,

Se ressourcer. Revenir à l’essentiel.

C’est (re) découvrir les bienfaits de la sophrologie enrichie d’autres pratiques,

au fil des ateliers .

C’est partir à la rencontre de soi-même et renformer ses ressources personnelles.

C’est aussi partager au sein d’un petit groupe soutenant.

Enfin, c’est repartir avec des pratiques simples à réaliser pour améliorer

son quotidien comme résistance au stress.

C’est vivre un moment de bien-être avec soi et avec les autres.

Comment ?

Respiration visualisation écoute du corps relaxation méditation corps en mouvement, et plus…

Il n’y a rien à rater, rien à réussir, mais tout à expérimenter .

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 76 55 54 95 sophro.emmapriam@orange.fr

English :

What is the Pause workshop?

Take time for yourself,

Slowing down,

Relax

Reconnect with your body while calming your mind,

Step back,

Recharge your batteries. Get back to basics.

(Re)discover the benefits of sophrology enriched by other practices,

through our workshops.

It’s about discovering yourself and strengthening your personal resources.

It’s also a chance to

German :

Der Workshop Pause , was ist das?

Sich eine Zeit für sich selbst nehmen,

Sich verlangsamen,

Sich entspannen

Sich wieder mit dem Körper verbinden, indem man den Geist beruhigt,

Einen Schritt zurücktreten,

Sich wieder aufladen. Sich wieder auf das Wesentliche besinnen.

Es geht darum, die Vorteile der Sophrologie (wieder) zu entdecken, die durch andere Praktiken bereichert wird,

im Laufe der Workshops .

Es geht darum, sich selbst zu begegnen und seine persönlichen Ressourcen zu stärken.

Es ist auch ein Teil

Italiano :

Che cos’è il workshop Pause ?

Prendersi del tempo per se stessi,

Rallentare,

Rilassarsi

Riconnettersi con il proprio corpo calmando la mente,

Fare un passo indietro,

Ricaricare le batterie. Tornare alle origini.

Si tratta di (ri)scoprire i benefici della sofrologia arricchita da altre pratiche,

in una serie di workshop.

Significa conoscere se stessi e rafforzare le proprie risorse personali.

Significa anche partecipare a

Espanol :

¿Qué es el taller Pausa ?

Tomarse tiempo para uno mismo,

Bajar el ritmo,

Relajarse

Reconectar con tu cuerpo mientras calmas tu mente,

Dar un paso atrás,

Recargar las pilas. Volver a lo básico.

Se trata de (re)descubrir los beneficios de la sofrología enriquecida con otras prácticas,

en una serie de talleres.

Es conocerse a uno mismo y reforzar los recursos personales.

También significa participar en

