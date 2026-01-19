ATELIER PAUSE

Bourgs sur Colagne Lozère

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’atelier Pause , c’est quoi ?

Prendre un temps pour soi,

Ralentir,

Se détendre

Se reconnecter à son corps en apaisant son esprit,

Prendre du recul,

Se ressourcer. Revenir à l’essentiel.

C’est (re) découvrir les bienfaits de la sophrologie enrichie d’autres pratiques,

au fil des ateliers .

C’est partir à la rencontre de soi-même et renformer ses ressources personnelles.

C’est aussi partager au sein d’un petit groupe soutenant.

Enfin, c’est repartir avec des pratiques simples à réaliser pour améliorer

son quotidien comme résistance au stress.

C’est vivre un moment de bien-être avec soi et avec les autres.

Comment ?

Respiration visualisation écoute du corps relaxation méditation corps en mouvement, et plus…

Il n’y a rien à rater, rien à réussir, mais tout à expérimenter .

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 76 55 54 95 sophro.emmapriam@orange.fr

English :

What is the Pause workshop?

Take time for yourself,

Slowing down,

Relax

Reconnect with your body while calming your mind,

Step back,

Recharge your batteries. Get back to basics.

(Re)discover the benefits of sophrology enriched by other practices,

through our workshops.

It’s about discovering yourself and strengthening your personal resources.

It’s also a chance to

