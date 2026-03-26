ATELIER PAUSE Bourgs sur Colagne
ATELIER PAUSE Bourgs sur Colagne dimanche 12 avril 2026.
ATELIER PAUSE
Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 30 – 30 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 12:30:00
Date(s) :
2026-04-12
L’atelier Pause , c’est quoi ?
Prendre un temps pour soi,
Ralentir,
Se détendre
Se reconnecter à son corps en apaisant son esprit,
Prendre du recul,
Se ressourcer. Revenir à l’essentiel.
C’est (re) découvrir les bienfaits de la sophrologie enrichie d’autres pratiques,
au fil des ateliers .
C’est partir à la rencontre de soi-même et renformer ses ressources personnelles.
C’est aussi part
L’atelier Pause , c’est quoi ?
Prendre un temps pour soi,
Ralentir,
Se détendre
Se reconnecter à son corps en apaisant son esprit,
Prendre du recul,
Se ressourcer. Revenir à l’essentiel.
C’est (re) découvrir les bienfaits de la sophrologie enrichie d’autres pratiques,
au fil des ateliers .
C’est partir à la rencontre de soi-même et renformer ses ressources personnelles.
C’est aussi partager au sein d’un petit groupe soutenant.
Enfin, c’est repartir avec des pratiques simples à réaliser pour améliorer
son quotidien comme résistance au stress.
C’est vivre un moment de bien-être avec soi et avec les autres.
Comment ?
Respiration visualisation écoute du corps relaxation méditation corps en mouvement, et plus…
Il n’y a rien à rater, rien à réussir, mais tout à expérimenter .
Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 76 55 54 95 sophro.emmapriam@orange.fr
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English :
What is the Pause workshop?
Take time for yourself,
Slowing down,
Relax
Reconnect with your body while calming your mind,
Step back,
Recharge your batteries. Get back to basics.
(Re)discover the benefits of sophrology enriched by other practices,
through our workshops.
It’s about discovering yourself and strengthening your personal resources.
It’s also a chance to
L’événement ATELIER PAUSE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT Gévaudan Destination
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