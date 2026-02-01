Atelier pause créative en famille Grignotte Café Cantine Lamballe-Armor
Atelier pause créative en famille
Grignotte Café Cantine 12 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
2026-02-18
En famille créer des récits partagés entre parents ou grands-parents et enfants.
Ouverts à tous. .
Grignotte Café Cantine 12 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 15 05 81
