Atelier paysage à l’aquarelle Abri Champêtre, parc de l’étang du Bourg La Selle-Guerchaise

Atelier paysage à l’aquarelle Abri Champêtre, parc de l’étang du Bourg La Selle-Guerchaise samedi 20 septembre 2025.

Atelier paysage à l’aquarelle Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Abri Champêtre, parc de l’étang du Bourg Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Atelier Paysage à la peinture aquarelle

Abri Champêtre, parc de l’étang du Bourg 35130, La-Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 96 46 72 https://www.laselleguerchaise.fr/fr/ Atelier tout public de paysage à l’aquarelle parking gratuit, bus, circuit de randonnée pédestre et cycliste.

Atelier Paysage à la peinture aquarelle

La Selle-Guerchaise