Atelier paysage à l’aquarelle Cahors
Atelier paysage à l’aquarelle Cahors dimanche 10 août 2025.
Atelier paysage à l’aquarelle
792 Rue Émile Zola Cahors Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 14:30:00
fin : 2025-08-13
Date(s) :
2025-08-10 2025-08-13
Une médiatrice culturelle vous accompagnera dans la visite des paysages de l’exposition puis dans la pratique de l’aquarelle.
Une médiatrice culturelle vous accompagnera dans la visite des paysages de l’exposition puis dans la pratique de l’aquarelle. .
792 Rue Émile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 65
English :
A cultural mediator will accompany you on a tour of the landscapes in the exhibition, followed by a watercolor practice session.
German :
Eine Kulturvermittlerin wird Sie beim Besuch der Landschaften der Ausstellung und anschließend bei der Aquarellpraxis begleiten.
Italiano :
Un mediatore culturale vi accompagnerà in una visita ai paesaggi della mostra, seguita da una sessione di pratica dell’acquerello.
Espanol :
Un mediador cultural le acompañará en un recorrido por los paisajes de la exposición, seguido de una sesión práctica de acuarela.
L’événement Atelier paysage à l’aquarelle Cahors a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Cahors Vallée du Lot