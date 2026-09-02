Atelier | Paysage automnal Brine – Boutique Galerie Eymet
samedi 3 octobre 2026 · Brine - Boutique Galerie · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier | Paysage automnal
Brine – Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
À travers la peinture (aquarelle et gouache), le pastel sec ou gras et le crayon de couleur, cet atelier invite à composer un paysage automnal sensible et personnel, en explorant les couleurs, les formes et les matières propres à cette saison.
Après plusieurs expérimentations rapides au format A5 autour de la couleur, des formes, des matières et de la composition, chacun réalisera une création finale au format A3.
Taches, gestes, superpositions et motifs permettront de faire apparaître progressivement un paysage vivant, poétique et imaginaire, inspiré par les teintes et les atmosphères de l’automne.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Matériel fourni. .
Brine – Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio
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English : Atelier | Paysage automnal
L’événement Atelier | Paysage automnal Eymet a été mis à jour le 2026-09-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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