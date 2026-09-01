Atelier : Paysage breton aux crayons de couleur Dialogues Beaux-Arts Brest

Informations pratiques

Brest

Atelier : Paysage breton aux crayons de couleur

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Dans cette atelier, Joanna Valrod vous propose de dessiner aux crayons de couleur un paysage côtier. Après vous avoir présenté le matériel, elle vous expliquera comment elle procède lorsqu’elle dessine aux crayons. Ensuite, elle vous guidera dans la réalisation de votre illustration, en vous partageant conseils et astuces. Vous repartirez ensuite avec votre dessin final, ainsi qu’une fiche d’apprentissage comprenant les différentes étapes vues lors de cet atelier.

Informations pratiques :

Durée 2h.

Atelier ouvert à tous adultes / ados, y compris aux débutants.

Matériel fourni. .

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76

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English :

L’événement Atelier : Paysage breton aux crayons de couleur Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue