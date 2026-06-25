Atelier paysage collage et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Médiathèque de Marcenat Marcenat
Atelier paysage collage et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Médiathèque de Marcenat Marcenat mardi 21 juillet 2026.
Marcenat
Atelier paysage collage et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu
Médiathèque de Marcenat 3 rue de Florac Marcenat Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Rencontre en médiathèque Marcenat Dessiner le paysage avec Géraldine Alibeu
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Médiathèque de Marcenat 3 rue de Florac Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 77 12 71 culture@hautesterres.fr
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English :
Media Event? Marcenat: Drawing the Landscape with Géraldine Alibeu
L’événement Atelier paysage collage et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Marcenat a été mis à jour le 2026-06-25 par Hautes Terres Tourisme