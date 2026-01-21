Atelier Paysage de poche Le Château Châteaugiron
Atelier Paysage de poche
Le Château Centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
2026-02-21
Dans le cadre de l’exposition Inspire de Lucie Reverdiau Au centre d’art Les 3 CHA
Après une visite de l’exposition, venez créer avec Aude Bertel votre propre paysage fantastique et portatif, à l’aide de différentes techniques artistiques.
À partir de 8 ans
5 euros par personne .
Le Château Centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 76 52
