Atelier Paysage de poche Le Château Châteaugiron

Atelier Paysage de poche

Le Château Centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Dans le cadre de l’exposition Inspire de Lucie Reverdiau Au centre d’art Les 3 CHA

Après une visite de l’exposition, venez créer avec Aude Bertel votre propre paysage fantastique et portatif, à l’aide de différentes techniques artistiques.

À partir de 8 ans

5 euros par personne .

Le Château Centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 76 52

