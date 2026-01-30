Atelier Paysage en collage l’arrivée du Tour de France à Ussel Ussel

Atelier Paysage en collage l’arrivée du Tour de France à Ussel

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Le Tour de France arrive au pôle culturel

Les tout-petits pourront assembler et décorer un joli paysage coloré du Tour de France, en jouant avec des papiers, formes et textures pour laisser libre cours à leur créativité.

Sur réservation uniquement auprès du service culturel

Gratuit, enfant de 3 à 5 ans .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr

