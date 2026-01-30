Atelier Paysage en collage l’arrivée du Tour de France à Ussel Ussel
Atelier Paysage en collage l’arrivée du Tour de France à Ussel
Place de la République Ussel Corrèze
Gratuit
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Le Tour de France arrive au pôle culturel
Les tout-petits pourront assembler et décorer un joli paysage coloré du Tour de France, en jouant avec des papiers, formes et textures pour laisser libre cours à leur créativité.
Sur réservation uniquement auprès du service culturel
Gratuit, enfant de 3 à 5 ans .
Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr
