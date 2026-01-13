Atelier Paysage en hiver 12-14 ans Atelier Oxymage Tourouvre au Perche
Atelier Paysage en hiver 12-14 ans Atelier Oxymage Tourouvre au Perche jeudi 26 février 2026.
Atelier Paysage en hiver 12-14 ans
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Marie Tijou, artiste plasticienne vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage
Atelier Paysage en hiver aquarelle et graphisme, 12-14 ans.
Prévoir une blouse, le reste du matériel est fourni par l’artiste.
Sur inscription et payant. .
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 31 46 23 85 marie.tijou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Paysage en hiver 12-14 ans
L’événement Atelier Paysage en hiver 12-14 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche