Atelier “Paysage imaginaire” avec la plasticienne Appoline Pliez Auxon

Samedi 14 février AUXON Atelier “Paysage imaginaire” avec la plasticienne Appoline Pliez. De 14h à 16h.
Créez votre paysage rêvé en papier avec Apolline Pliez. Couleurs, formes et fantaisie se mêlent pour donner vie à un univers unique le vôtre.
Atelier gratuit, à partir de 7 ans. Sur inscription.
Contact +33 (0)3 25 42 00 13 bibliotheque.auxon@wanadoo.fr .
212 Rue du Champ du Moulin Auxon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 00 13 bibliotheque.auxon@wanadoo.fr
