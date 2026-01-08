Atelier “Paysage imaginaire” avec la plasticienne Appoline Pliez Pargues
Samedi 28 février Pargues Atelier “Paysage imaginaire” avec la plasticienne Appoline Pliez. De 14h à 16h.
Créez votre paysage rêvé en papier avec Apolline Pliez. Couleurs, formes et fantaisie se mêlent pour donner vie à un univers unique le vôtre.
Atelier gratuit, à partir de 7 ans. Sur inscription.
Contact +33 (0)6 24 97 11 00 biblio.pargues10210@gmail.com .
2 Rte de Chaource Pargues 10210 Aube Grand Est +33 6 24 97 11 00 biblio.pargues10210@gmail.com
