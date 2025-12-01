Atelier Paysages à l’aquarelle (6-12 ans) Maison de la Hague La Hague

Atelier Paysages à l’aquarelle (6-12 ans)

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 15:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Utilisée par de nombreux artistes, cette technique de peinture à l’eau est parfaitement adaptée aux paysages littoraux et bucoliques de chez nous. Elle permettra à chacun d’exprimer sa créativité grâce au matériel spécifique mis à disposition et de créer sa propre interprétation des paysages du Cotentin. .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

