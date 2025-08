Atelier Paysages-Collages Ébreuil

Atelier Paysages-Collages Ébreuil mardi 5 août 2025.

Atelier Paysages-Collages

Galerie des Charitains Ébreuil Allier

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Exprimez votre créativité ! Participez à l’atelier « Paysages-Collages » animé par Blandine Brunet, dans le cadre de son exposition à la Galerie des Charitains. Ouvert aux enfants (dès 9 ans), ados et adultes, l’atelier est sur réservation obligatoire.

Galerie des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 85 20 91 blandine.brunet@laposte.net

English :

Express your creativity! Join Blandine Brunet for her « Paysages-Collages » workshop, as part of her exhibition at Galerie des Charitains. Open to children (aged 9 and over), teenagers and adults, the workshop must be booked in advance.

German :

Bringen Sie Ihre Kreativität zum Ausdruck! Nehmen Sie am Workshop « Paysages-Collages » teil, der von Blandine Brunet im Rahmen ihrer Ausstellung in der Galerie des Charitains geleitet wird. Der Workshop ist offen für Kinder (ab 9 Jahren), Jugendliche und Erwachsene und erfordert eine obligatorische Reservierung.

Italiano :

Esprimete la vostra creatività! Partecipate al laboratorio « Paysages-Collages » condotto da Blandine Brunet, nell’ambito della sua mostra alla Galerie des Charitains. Aperto a bambini (a partire dai 9 anni), adolescenti e adulti, il laboratorio deve essere prenotato in anticipo.

Espanol :

¡Exprese su creatividad! Acompañe a Blandine Brunet en su taller « Paysages-Collages », en el marco de su exposición en la Galerie des Charitains. Abierto a niños (a partir de 9 años), adolescentes y adultos, el taller debe reservarse con antelación.

