Atelier « Paysages en pop-up » Musée Albert-André Bagnols-sur-Cèze samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T17:+

« Paysages en pop-up »

Un atelier original pour créer vos propres paysages en pop-up, précédé d’une visite de l’exposition « De Renoir à Van Dongen ».

Une façon ludique et artistique de prolonger la découverte des grands maîtres de la peinture.

Musée Albert-André Place Auguste Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie Au deuxième étage de l'hôtel de ville (hôtel Madier), découvrez une exceptionnelle collection de peintures figuratives du post-impressionnisme à nos jours constituée de quelques chefs d'œuvres des plus grands peintres modernes : Bonnard, Marquet, Matisse, Renoir, Signac, Valadon, Van Dongen… mais aussi d'autres œuvres contemporaines.

Atelier créatif

© Conservation départementale du Gard