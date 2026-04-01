Atelier Pebble Art Iffendic
Atelier Pebble Art Iffendic mercredi 15 avril 2026.
Atelier Pebble Art
1 Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Le 15 avril de 14h30 à 16h, la médiathèque la Mosaïque des mots d’Iffendic vous propose un atelier pebble art.
A partir de 6ans.
Gratuit.
Sur réservation. .
1 Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
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English :
L’événement Atelier Pebble Art Iffendic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Montfort Communauté