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Atelier Pebble Art Iffendic

Atelier Pebble Art Iffendic mercredi 15 avril 2026.

Adresse : 1 Place des Marronniers

Ville : 35750 Iffendic

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Atelier Pebble Art

1 Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Le 15 avril de 14h30 à 16h, la médiathèque la Mosaïque des mots d’Iffendic vous propose un atelier pebble art.
A partir de 6ans.
Gratuit.
Sur réservation.   .

1 Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75 

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English :

L’événement Atelier Pebble Art Iffendic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Montfort Communauté