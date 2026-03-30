Atelier pêche à pied Parking du courant Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier pêche à pied

Parking du courant Barrage Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Découvrir la grande variété des petits animaux (crabes, balanes, crevettes, bernard-l’hermite…) et la flore marine. Une sensibilisation à l’importance du vivant. A la fin de l’atelier tous les animaux et végétaux sont remis dans la nature.

Découvrir la grande variété des petits animaux (crabes, balanes, crevettes, bernard-l’hermite…) et la flore marine. Une sensibilisation à l’importance du vivant. A la fin de l’atelier tous les animaux et végétaux sont remis dans la nature.

Matériel obligatoire Chaussures d’eau, méduse, en néoprène, vieilles baskets usagées qui vont être mouillée ou dernier recours des bottes de pluie (pensez à des chaussures et chaussettes de rechanges. L’eau rentre systématique dans les bottes de pluie. Peu pratique et peu agréable, difficulté à marcher les bottes remplies d’eau .

Parking du courant Barrage Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27

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English : Atelier pêche à pied

Discover the wide variety of small animals (crabs, barnacles, shrimps, hermit crabs…) and marine flora. Learn about the importance of living things. At the end of the workshop, all the animals and plants are returned to nature.

L’événement Atelier pêche à pied Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OTI LAS