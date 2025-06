Atelier pêche adulte et enfant Riotord 27 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Atelier pêche adulte et enfant Deneyrolles Basses Riotord Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-07-25

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-29

2025-09-05

2025-09-12

De 14h à 17h présentations, initiations et pratiques de différentes techniques de pêches la pêche au coup, pêche Tenkara à la mouche, pêche en total sans tuer le poisson , encadrées par un moniteur Guide de Pêche Albert Vallet, 8€

Dès 8 ans

Deneyrolles Basses

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 2 to 5 p.m. presentations, introductions and practice of different fishing techniques: jig fishing, Tenkara fly fishing, total fishing « without killing the fish », supervised by an Albert Vallet Fishing Guide instructor, 8?

From 8 years old

German :

Von 14:00 bis 17:00 Uhr: Präsentationen, Einführungen und Praktiken verschiedener Angeltechniken: Angeln, Tenkara-Fliegenfischen, Angeln insgesamt « ohne den Fisch zu töten », betreut von einem Lehrer Guide de Pêche Albert Vallet, 8 ?

Ab 8 Jahren

Italiano :

Dalle 14.00 alle 17.00 presentazioni, introduzione e pratica di diverse tecniche di pesca: jig fishing, pesca a mosca Tenkara, pesca totale « senza uccidere il pesce », sotto la supervisione di un istruttore della Guida di Pesca Albert Vallet, 8?

A partire da 8 anni

Espanol :

De 14.00 a 17.00 h. presentaciones, introducciones y prácticas de diferentes técnicas de pesca: pesca con potera, pesca con mosca Tenkara, pesca total « sin matar a los peces », supervisadas por un instructor de Albert Vallet Fishing Guide, 8?

A partir de 8 años

